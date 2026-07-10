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Необычное
Фестивали
Про событие
Гаражная распродажа + своп-стендап. На своп-стендап нужно принести свою вещь и рассказать её историю — например, где купили одежду, с чем любили носить и почему. Первый желающий заберёт её себе. Вход свободный, но для участия в свопе нужно написать в ТГ: https://t.me/raliyaya
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