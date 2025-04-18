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Face 2 face

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Диджеи будут играть не плечом к плечу, как в классическом b2b, а лицом к лицу. Сцену с двумя пультами поставят прямо в центре зала. Танцпол развернётся по обе стороны от диджеев. Это перформанс, где диджеи могут либо соревноваться, либо сотрудничать. Зрители FACE 2 FACE — активные участники действа. Твоё восприятие сформирует будущее формата. Даже если не всё будет понятно сразу. Это естественная часть процесса исследования нового. Самая интересная часть. В лайнапе: BILGESEZ f2f GLORY ANNEKINEKO f2f NITEKID DNTTSM f2f ILSUR KASA LEY f2f JERONIMOBASE OM1JI f2f BANKAI

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