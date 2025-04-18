Диджеи будут играть не плечом к плечу, как в классическом b2b, а лицом к лицу. Сцену с двумя пультами поставят прямо в центре зала. Танцпол развернётся по обе стороны от диджеев. Это перформанс, где диджеи могут либо соревноваться, либо сотрудничать. Зрители FACE 2 FACE — активные участники действа. Твоё восприятие сформирует будущее формата. Даже если не всё будет понятно сразу. Это естественная часть процесса исследования нового. Самая интересная часть. В лайнапе: BILGESEZ f2f GLORY ANNEKINEKO f2f NITEKID DNTTSM f2f ILSUR KASA LEY f2f JERONIMOBASE OM1JI f2f BANKAI