Тру-крайм вечер «Дела» — вечер, когда ты сможешь погрузиться в атмосферу любимого криминального подкаста, встретиться с Димой Позовым, Ахшаром Хохом и приглашёнными гостями, а также задать интересующие тебя вопросы. Реальные истории из преступного мира, мурашки по коже и приятная компания. Участники: Дима Позов, Ахшар Хох и Алексей Сапрыкин. *Организатор вправе вносить изменения в состав участников.