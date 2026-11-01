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Дела: Тру-крайм вечер

Korston Club Hotel
улица Николая Ершова, 1А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4200₽
Возраст 18+

Про событие

Тру-крайм вечер «Дела» — вечер, когда ты сможешь погрузиться в атмосферу любимого криминального подкаста, встретиться с Димой Позовым, Ахшаром Хохом и приглашёнными гостями, а также задать интересующие тебя вопросы. Реальные истории из преступного мира, мурашки по коже и приятная компания. Участники: Дима Позов, Ахшар Хох и Алексей Сапрыкин. *Организатор вправе вносить изменения в состав участников.

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