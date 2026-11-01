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Спецпоказ: «Психо»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Психологический триллер начинается с преступления Мэрион Крейн — она крадёт крупную сумму денег и сбегает из города, но по дороге останавливается в уединенном мотеле Бейтса. Мотелем управляет загадочный Норман, страдающий от гнета деспотичной матери. История превращается в исследование человеческой психики, одержимости и семейных травм. Фильм покажут на языке оригинала, его представит и обсудит со зрителями кинокритик Адиля Хайбуллина.

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