Психологический триллер начинается с преступления Мэрион Крейн — она крадёт крупную сумму денег и сбегает из города, но по дороге останавливается в уединенном мотеле Бейтса. Мотелем управляет загадочный Норман, страдающий от гнета деспотичной матери. История превращается в исследование человеческой психики, одержимости и семейных травм. Фильм покажут на языке оригинала, его представит и обсудит со зрителями кинокритик Адиля Хайбуллина.