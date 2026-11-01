С какого момента женщины стали героинями произведений японской литературы? Как они себя чувствовали на страницах пьес и романов? Смогли ли стать личностью, обрести счастье или их удел — быть тенью мужчины? Эти и другие непростые вопросы японской литературы обсудишь на встрече. Лектор: Евгения Вахламова — кандидат философских наук, ведущая книжного клуба японской и восточной литературы