Роковые женщины в японском романе
улица Пушкина, 86
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
С какого момента женщины стали героинями произведений японской литературы? Как они себя чувствовали на страницах пьес и романов? Смогли ли стать личностью, обрести счастье или их удел — быть тенью мужчины? Эти и другие непростые вопросы японской литературы обсудишь на встрече. Лектор: Евгения Вахламова — кандидат философских наук, ведущая книжного клуба японской и восточной литературы
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи