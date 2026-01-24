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Cringe

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Кринж возвращается с новыми силами. Воспрянут бокалы с виски-колой на баре, и песни с вершин чартов TikTok музыки. На арене — артисты, которые не раз доказали, что от них можно ожидать чего угодно, но только не нормальной музыки. Вакханалия + метаирония + постирония + Меладзе = обеспечены. BIG DECK DJ МЕХАНИК ELIASII POLLYXENIA SAYUP XXKRUTO Организаторы решили ввести бесплатный вход на вечеринку для каждого студента, чтобы легче было грызть гранит науки + вайбить. При предъявлении студенческого билета на входе — вход бесплатный. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

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