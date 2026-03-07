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Одна из крупнейших промо-команда в СНГ Blaash едет в тур в поддержку своего нового музыкального лейбла Braat. Уникальное шоу, харизматичные артисты с собственным стилем, культовые хиты и новые композиции, разнообразие жанров электронной музыки и конечно же, невероятно бешеная энергия.
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