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Beat Film 2026: «Двадцать лет со Смешариками»

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Знакомство с людьми, стоящими за легендарным анимационным сериалом, ставшем частью культурного кода Первая серия мультсериала о приключениях Кроша, Ёжика, Копатыча, Совуньи и других обитателей Ромашковой долины вышла в 2003 году. За прошедшие двадцать лет «Смешарики» стали главным отечественным анимационным брендом с полнометражными мультфильмами, спин-оффами, огромной линейкой мерча и внушительными доходами от продажи прав заграницу: сериал смотрят по всему миру — от Китая до Мексики. И конечно, на «Смешариках» выросло уже несколько поколений детей, для которых круглые персонажи стали родными. Секрет успеха? Умение говорить просто о сложном и важном: Смешарики учат, как надо дружить и чистить зубы, и при этом в их вселенной находится место экзистенциализму, квантовой физике и отсылкам к фильмам Джармуша. Этот фильм показывает кухню петербургской студии, в которой создается сериал, и его многочисленную команду, от режиссёров до аниматоров и актёров озвучки, в процессе работы над юбилейным сезоном. Перед тобой — самая светлая и добрая история успеха в российской киноиндустрии. Кинопоказ проходит в рамках фестиваля документального кино о новой культуре.

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