Арт-показ фантастической драмы. В недалёком будущем потерявшая сына пара решает воспользоваться инновационной технологией, и теперь в семье живёт робот с душой их ребёнка. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она поговорит о творчестве режиссёра и актуальной теме его нового фильма. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами.