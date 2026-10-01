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Кино
Про событие
Арт-показ фантастической драмы. В недалёком будущем потерявшая сына пара решает воспользоваться инновационной технологией, и теперь в семье живёт робот с душой их ребёнка. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она поговорит о творчестве режиссёра и актуальной теме его нового фильма. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами.
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