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Арт-показ: «Барашек в ящике»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Арт-показ фантастической драмы. В недалёком будущем потерявшая сына пара решает воспользоваться инновационной технологией, и теперь в семье живёт робот с душой их ребёнка. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она поговорит о творчестве режиссёра и актуальной теме его нового фильма. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами.

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