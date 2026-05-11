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Кинопоказ: «Основатель»

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В 1954 году неудачливый коммивояжер Рэй Крок продает миксеры для молочных коктейлей и отчаянно ищет шанс изменить свою судьбу. Когда одна калифорнийская закусочная заказывает сразу много аппаратов, он отправляется в Сан-Бернардино и знакомится с братьями Макдональд, создавшими революционную систему быстрого обслуживания. Картину представит и обсудит со зрителями Артур Галайчук — основатель ReLab Family (CiCheTi Bistro, Ichy By ReLab, Mr.Willard, Paloma Cantina, Relab Cocktail Bar). Поговоришь о том, как устроена гастроиндустрия изнутри и что важнее — идея или стратегия. Модерировать событие будет основательница киноклуба «Место» — кинокритик Мария Наумова.

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