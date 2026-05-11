В 1954 году неудачливый коммивояжер Рэй Крок продает миксеры для молочных коктейлей и отчаянно ищет шанс изменить свою судьбу. Когда одна калифорнийская закусочная заказывает сразу много аппаратов, он отправляется в Сан-Бернардино и знакомится с братьями Макдональд, создавшими революционную систему быстрого обслуживания. Картину представит и обсудит со зрителями Артур Галайчук — основатель ReLab Family (CiCheTi Bistro, Ichy By ReLab, Mr.Willard, Paloma Cantina, Relab Cocktail Bar). Поговоришь о том, как устроена гастроиндустрия изнутри и что важнее — идея или стратегия. Модерировать событие будет основательница киноклуба «Место» — кинокритик Мария Наумова.