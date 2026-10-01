Кем становится человек, когда перестаёт жить по чужому сценарию? В этой программе — истории о попытках услышать себя, принять своё прошлое и собрать заново собственное представление о том, кто он и чего хочет. Рийет Ночной перекус на кухне превращается в искренний разговор двух друзей. Смех, воспоминания и непринужденная беседа постепенно сменяются откровенным признанием: Клара несчастлива. В эту ночь Антуан убеждает её отпустить чужие ожидания и наконец позволить себе жить так, как хочется ей самой. Письма, или неожиданная встреча с тревогой Рамона почти не выходит из своей квартиры. Пространство вокруг постепенно превращается в отражение её внутреннего мира — одновременно уютного, хаотичного, красивого и пугающего. Старые письма, воспоминания и внутренний голос становятся проводниками в путешествии сквозь тревогу, утрату и попытку снова обрести себя. Чувственная история о том, как психическое состояние может оставаться невидимым для окружающих, но звучать оглушительно внутри. Немезида / Nemesis Успешная писательница Элиза Эламейн, всю жизнь скрывающая за шрамом собственную историю, впервые решается рассказать её молодой журналистке Алисе. Разговор двух женщин превращается в размышление о красоте, принятии себя и о том, как внешность может определять человеческую судьбу. Фрагменты / Fragments Работая над автопортретом в своей мастерской, Рэйчел постепенно теряет грань между реальностью и внутренним миром. Оказавшись лицом к лицу с болезненными воспоминаниями и неуверенностью в себе, она пытается собрать воедино осколки своего прошлого.