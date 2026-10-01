Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. В фильме ты оказываешься внутри жизни Дэвида, наполненной юмором, любовью и энергией: отрываешься в мастерской, завтракаешь с его семьей или плаваешь в бассейне. А интервью с его друзьями, критиками и музыкантами дополняют историю Бромли и выходят за пределы дома, исследуя его творчество и жизнь в целом.