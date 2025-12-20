Звёзды снова меняют расстановку и все стихии собираются в одну громкую, яркую, судьбоносную ночь. Это вечер, когда твоя дата рождения решает чуть больше, чем обычно. Козероги / Девы / Тельцы Welcome drink — чтобы мягко войти в хаос ночи. Рыбы / Раки / Скорпионы Скидка 10% в баре — вода течёт туда, куда хочет. Водолеи / Весы / Близнецы Расклад от таролога — воздух всегда ищет знаки. Никаких правил, только энергия стихий и музыка, которая сама решит, куда тебя вынесет этой ночью. По студенческим вход бесплатно.