Запахи обладают особой силой: они могут неожиданно вернуть человека в прошлое — к детству, юности, значимым событиям и чувствам. На мастер-классе под руководством химика-парфюмера Инги Рожиной участники попробуют создать аромат, связанный с дорогим воспоминанием, и сохранить его в ольфакторной форме. В процессе работы участники познакомятся с готовыми ароматическими текстурами и отдельными парфюмерными компонентами, выберут образ воспоминания, подберут подходящие сочетания и создадут собственный аромат. Итогом станет флакон объёмом 10 мл, который можно будет унести с собой. Инга Рожина — химик-парфюмер, создательница ароматов с уральским культурным кодом («Дух телебашни», «Дом актёра», «Ледовый городок», серия «Конструктивизм»), основательница бренда INGI. Текстуры, доступные для создания на мастер классе: Дождь, море, бумага, металл, костёр, смородина, замша, подъезд, варенье, резина, простыни, пар, наклейки, леденцы, выпечка, дым, печенье, трава, поезд, сад, винил, чернила, пластик, бетон, специи, баня, хвоя, вино, пудра, помада, вишня, жасмин, роза, ваниль, молоко, лес, опилки, мыльные пузыри, свечи, грибы, сирень.