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Вечеринка злодеев

Нирвана
улица Шевченко, 9

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Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Ночное мультифандомное Аниме/Гик-Пати. Яркое событие середины осени. Зрительский и конкурсный косплей, танцы, бар и веселые конкурсы. Забудь о героях в сияющих доспехах. Сцена отдана тёмным властелинам, гениальным безумцам и харизматичным антигероям. Надевай косплей своего любимого злодея из аниме, игр, комиксов и кино — пришло время коронации. Что ждет тебя под покровом ночи: Бар. Освежающие коктейли для великих умов (и не только). Идеально, чтобы обсудить план захвата мира или просто расслабиться после долгой дороги. Косплей-программа. Главный конкурс вечера с большим призовым фондом. Диджей. Заставит зал не скучать и разшевелит даже самых мрачных и серьезных. Крутые подарки. Горы мерча, ценные призы от спонсоров и фестиваля ждут своих новых владельцев. В конце вечера будет большой розыгрыш. Неповторимая атмосфера. Единомышленники со всей округи и ощущение, что ты попал на тайную сходку элитной лиги суперзлодеев. Хватит быть паинькой. Покажи свою лучшую злодейскую ухмылку и приходи писать историю этой ночи.

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