Весна — это время сочных красок и новой энергии. Пока природа только просыпается, приходи создать свой собственный символ изобилия и жизненной силы. Мастер-класс по живописи акрилом, где главным героем станет солнечный гранат на ветви. Почему именно он? Гранат символизирует расцвет и возрождение — идеальный сюжет для начала весны. Участники мастер-класса научатся простым приёмам: как добавить рисунку объём, передать игру света и сделать фактуру граната по-настоящему сочной. Опытная художница поможет создать достойную работу, даже если ты новичок. Повод порисовать в удовольствие и провести время в приятной компании. Все материалы для мастер-класса предоставляются. В пространстве организаторы и гости ходят без верхней одежды и в сменной обуви.