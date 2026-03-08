Цветущий гранат: пробуждение
улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Весна — это время сочных красок и новой энергии. Пока природа только просыпается, приходи создать свой собственный символ изобилия и жизненной силы. Мастер-класс по живописи акрилом, где главным героем станет солнечный гранат на ветви. Почему именно он? Гранат символизирует расцвет и возрождение — идеальный сюжет для начала весны. Участники мастер-класса научатся простым приёмам: как добавить рисунку объём, передать игру света и сделать фактуру граната по-настоящему сочной. Опытная художница поможет создать достойную работу, даже если ты новичок. Повод порисовать в удовольствие и провести время в приятной компании. Все материалы для мастер-класса предоставляются. В пространстве организаторы и гости ходят без верхней одежды и в сменной обуви.
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