Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Истории про возвращения. Короткий визит Саши Комарского на Урал. Впечатлившийся в Грузии Ихтиандр (Ihtinadr) снова в диджейской будке. Диджей Тиндер (Tinder) не играл в «СЦ» больше месяца! Что? Да! Антон Эль вернёт танцполу психоделический хаус. Алена Котляревская вскружит голову всем, кому и так этого мало. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи