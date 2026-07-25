Истории про возвращения. Короткий визит Саши Комарского на Урал. Впечатлившийся в Грузии Ихтиандр (Ihtinadr) снова в диджейской будке. Диджей Тиндер (Tinder) не играл в «СЦ» больше месяца! Что? Да! Антон Эль вернёт танцполу психоделический хаус. Алена Котляревская вскружит голову всем, кому и так этого мало. Вход свободный.