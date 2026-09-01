Организаторы приглашают всех поклонников творчества Летова на традиционный концерт, посвящённый его памяти. Приходи слушать, петь любимые песни, и просто провести время в хорошей компании единомышленников. На сцене: Квелый band Влад Сысков Денис Махнёв Маша и Яна (АНП МаТ) Mortem Death Cowboys No Name MACH