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Концерт памяти Егора Летова

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Организаторы приглашают всех поклонников творчества Летова на традиционный концерт, посвящённый его памяти. Приходи слушать, петь любимые песни, и просто провести время в хорошей компании единомышленников. На сцене: Квелый band Влад Сысков Денис Махнёв Маша и Яна (АНП МаТ) Mortem Death Cowboys No Name MACH

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