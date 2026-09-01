Концерт памяти Егора Летова
улица Бебеля, 124
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от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Организаторы приглашают всех поклонников творчества Летова на традиционный концерт, посвящённый его памяти. Приходи слушать, петь любимые песни, и просто провести время в хорошей компании единомышленников. На сцене: Квелый band Влад Сысков Денис Махнёв Маша и Яна (АНП МаТ) Mortem Death Cowboys No Name MACH
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