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Suanda Music 500 «New Reality»

Нирвана
улица Шевченко, 9

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Завершение:

от 1299₽ до 9999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль Suanda Music празднует 500 юбилейный эпизод под названием «New Reality». Впервые на Suanda Music выступит специальный иностранный гость Philippe El Sisi и хедлайнеры фестиваля: Roman Messer и Aurosonic, а так же ведущие отечественные артисты: Michael Milov, AlexSo, Tim Air, ThoBa и Februm.

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