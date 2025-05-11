За что можно любить стрит-арт? Не только за красивые муралы, необычные арт-объекты и смелые высказывания уличных художников. Стрит-арт любят за то, что он постоянно бросает вызов и предлагает поучаствовать в приключениях. В любой день и любое время можно выйти из дома и отправиться на увлекательный поиск уличных объектов, объединенных какой-либо темой или концепцией. В этой лекции Алексей Чудинов расскажет о маршрутах и локациях в пределах Екатеринбурга, посетив которые, ты получишь необычный опыт городских прогулок, иногда даже с элементами экстрима. Ты сможешь почувствовать себя стрит-арт-хантером — охотником за уличным искусством. Стрит-арт-хантинг — своего рода квест, который ты можешь организовать себе в любое время, а начать — с локаций, предложенных на лекции. Запись через чат-бот.