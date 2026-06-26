Философы, от Платона до Эриха Фромма, подчеркивали: любовь — это не просто чувство, а активная творческая сила. Создавая произведение, автор совершает акт трансценденции — преодоления себя. Искусство по своей природе антиутилитарно. В отличие от технологий, решающих конкретные задачи, оно стремится просто «быть». В этом кроется его глубокое сходство с любовью: она не требует ничего взамен, она просто дарит себя. Когда художник делится своим творением, он приглашает в пространство истинной близости. Зритель, соприкасаясь с произведением искусства, становится соучастником этого акта любви. В рамках программы «Путь к близости» тебя приглашают на очень важное занятие. Через живопись будешь размышлять о том, какую любовь хочешь подарить миру, и выразишь эти чувства маслом на холсте. Любой уровень художественной подготовки. Запись в тг.