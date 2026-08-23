Дверца криокапсулы медленно отъехала с тяжелым шипением, выпуская облако холодного пара. Сразу после пробуждения тебе бьёт в нос запах озона и ржавчины. Отсек полон капсул, освещённых тусклым жёлтым светом, где ещё спят люди, и заметны замерзшие капли конденсата на поверхности. Кажется, система жизнеобеспечения уже вышла из строя. Единственный «живой» здесь — андроид Феликс с вмятинами в корпусе и искрами из пустой глазницы. Он говорит сбивчиво, что команда перестала выполнять свои прямые обязанности, а поддерживать систему один больше не может. Феликс сделал всё возможное, и разбудил героев, как наиболее компетентных членов экипажа. Верный синтетик настаивает на полной эвакуации. Нужно понять, где ты, что случилось и почему из коридоров тянет холодом. Судя по приборам, герои давно сбились со своего маршрута. Система: Мазершип (Mothership) Формат: 3-4 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600р с человека за игру (500 при репосте записи). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.