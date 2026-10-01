Вечером каждой пятницы собираются люди в Маяке и делают всякое: — примеряют на себя короны и мандаты, руководят городами и государствами; — разгадывают тайны, что скрываются за углом в темной подворотне или за улыбкой соседа, клянущегося в верности; — а иногда просто общаются, узнают друг друга получше, задают вопросы другим и самим себеь Речь о Клубе настольных игр. Приходи сам, зови друзей и заводи новых. Каждая пятница, 19:00 — 23:00 Оплата на месте. Вступить в чат: t.me/nastolkaMayak