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Вечер настолок

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вечером каждой пятницы собираются люди в Маяке и делают всякое: — примеряют на себя короны и мандаты, руководят городами и государствами; — разгадывают тайны, что скрываются за углом в темной подворотне или за улыбкой соседа, клянущегося в верности; — а иногда просто общаются, узнают друг друга получше, задают вопросы другим и самим себеь Речь о Клубе настольных игр. Приходи сам, зови друзей и заводи новых. Каждая пятница, 19:00 — 23:00 Оплата на месте. Вступить в чат: t.me/nastolkaMayak

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