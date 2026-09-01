«Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс…» Здесь, где вечный дождь прячет тайны, а выбор между холодным блеском вампира и жаром души оборотня кажется невозможным, Час птиц оживит легендарную историю. В программе вечера: Квинтет деревянных духовых инструментов исполнит саундтреки из саги в авторских аранжировках. Кинолента — культовые сцены фильма на большом экране. Камерная обстановка — мягкий свет свечей и близость к сцене создадут атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя участником этой истории. Безалкогольный глинтвейн с вампирским акцентом для каждого гостя — согреет даже самого холодного Калена. Белла металась между двумя сердцами. Ты же получишь всё: музыку, что пробуждает давние эмоции, кино, заставляющее снова спорить «за кого ты?» и напиток, который согреет лучше, чем объятия Джейкоба. Позволь музыке рассказать знакомую историю по-новому.