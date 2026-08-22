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Шёлковая тишина

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

1884 год, эпоха Мэйдзи. Среди гор и туманных лесов Гифу затерялась деревня Кугаями — и уже века она живёт шёлком. Их ткань зовут «Лунным шёлком» — роскошная, безупречно белая, дорогая. Кажется, ткань едва заметно шевелится. И в тишине ты почти слышишь тихий шёпот. Те, кто держал её слишком долго, потом жаловались на ночные кошмары. Герои — члены общества охотников на ёкаев. Их жизни кажутся обычными, пока не приходит лубок с выгравированной спиралью. На этот раз вместе с ним — образец Лунного шёлка, который, кажется, шепчет в полумраке и цепляется за кожу. Система: Общество охотников на Ёкаев Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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