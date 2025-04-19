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«Семейные архивы»: мастер-класс по реставрации и оцифровке фото

Президентский центр Бориса Ельцина
Образовательный центр, 3 этаж, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Два занятия по одному билету. На мастер-классах по реставрации фотографий обратишься к своему семейному архиву и узнаешь, как сохранить личную память с помощью подручных средств. Научишься правильно хранить отпечатки фотографий и самостоятельно реставрировать их в домашних условиях. А также познакомишься с процессом оцифровки, систематизации и хранения цифровой версии семейного фотоархива. На мастер-класс возьми с собой не более трёх фотографий, которые хотел бы восстановить. Также потребуется USB-флеш накопитель для оцифрованных снимков. Расписание встреч: 9 апреля (суббота) 12.00 – Оцифровка архива/предмета, реставрация. 26 апреля (суббота) 12.00 – Продолжение реставрации, хранение, упаковка и оцифровка. Мастер-класс проведёт сотрудник Музея Б.Н. Ельцина, реставратор Евгений Нохрин.

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