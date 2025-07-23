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Сад трав: история и текущее состояние

Президентский центр Бориса Ельцина
Балкон 2 этажа, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Сад трав был заложен четыре года назад как пространство, где можно спастись от городского камня. За это время состав растений изменился: одни виды не прижились в условиях уральского климата, другие хорошо адаптировались и стали устойчивыми. Каждый из них рассказывает свою историю — о среде, в которой лучше всего растёт, о цветении и запахе, об уходе, который ему необходим. Во время встречи ландшафтный дизайнер Мария Хоптинец расскажет о видах, которые сегодня представлены в саду, их биологических особенностях, декоративных качествах и принципах ухода. Участники смогут не только узнать больше о привычках растений, но и прогуляться по Саду трав в сопровождении лектора и вживую увидеть, потрогать и понюхать их. Лектор: Мария Хоптинец — ландшафтный дизайнер, основательница и руководитель студии Hopta Landscape. Бесплатно, по регистрации.

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