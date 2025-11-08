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  1. Екатеринбург
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Реконструируя далекое прошлое

Книги, Кофе и Другие измерения
Успенский проспект, 99

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Как ученые и художники показывают жизнь на Земле, которую люди никогда не видели. Откуда люди знают как выглядели вымершие живые организмы, дошедшие до нас лишь в виде ископаемых остатков? Почему археоптерикс был похож на ворону, а у динозавров не было хобота? Как менялись представления о внешнем виде вымерших живых организмов, на каких принципах строятся палеонтологические реконструкции и какие курьезы возникают на этом пути, расскажет профессиональный палеонтолог и палеоиллюстратор Максим Синица. Запись в тг через бот.

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