Реконструируя далекое прошлое
Успенский проспект, 99
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Про событие
Как ученые и художники показывают жизнь на Земле, которую люди никогда не видели. Откуда люди знают как выглядели вымершие живые организмы, дошедшие до нас лишь в виде ископаемых остатков? Почему археоптерикс был похож на ворону, а у динозавров не было хобота? Как менялись представления о внешнем виде вымерших живых организмов, на каких принципах строятся палеонтологические реконструкции и какие курьезы возникают на этом пути, расскажет профессиональный палеонтолог и палеоиллюстратор Максим Синица. Запись в тг через бот.
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