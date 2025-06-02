Байкер, путешественник и сопредседатель оргкомитета фестиваля мотокультуры «Движение» Владимир Кашкин расскажет, почему мотокультура давно уже переросла стереотипы о «плохих парнях» на байках. А еще Владимир поделится уникальным опытом бывалого путешественника. В прошлом году вместе с друзьями он проехал тысячу километров по бездорожью и объехал все маяки южной части острова Сахалин. И таких поездок у Владимира было немало. Что узнаешь: — Что движет мотопутешественниками. — Какие приключения встречаются им на пути. — Как обычному человеку сесть на мотоцикл и организовать путешествие своей мечты. Запись через чат-бот.