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Путешествия и моторы: уникальные путевые заметки

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+

Про событие

Байкер, путешественник и сопредседатель оргкомитета фестиваля мотокультуры «Движение» Владимир Кашкин расскажет, почему мотокультура давно уже переросла стереотипы о «плохих парнях» на байках. А еще Владимир поделится уникальным опытом бывалого путешественника. В прошлом году вместе с друзьями он проехал тысячу километров по бездорожью и объехал все маяки южной части острова Сахалин. И таких поездок у Владимира было немало. Что узнаешь: — Что движет мотопутешественниками. — Какие приключения встречаются им на пути. — Как обычному человеку сесть на мотоцикл и организовать путешествие своей мечты. Запись через чат-бот.

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