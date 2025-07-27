Ты стираешь и начинаешь заново, по долгу выбираешь детали. Перед отправкой перечитываешь сообщение пять раз, ведь тебе очень хочется, чтобы получилось идеально. На этой встрече будет предложена интересная техника специально для перфекционистов. Та, что поможет поисследовать все его грани: и тонкую тревогу, и внутреннего контролёра, и желание быть «хорошим», и ту часть внутри, которая так хочет просто жить и творить. Всех деталей раскрывать не будут, но кое-что точно произойдёт: — Встреча с внутренним ребёнком, — Диалог с контролирующей частью, — Раскрепощение, — Возможно, первый шаг к тому, чтобы быть не идеальным собой. Ирина Северина —психолог и арт-терапевт.