Время, когда музыка и цифровое искусство сливаются в одном ритме. Единое пространство звука и света. Тебя ждут авторские музыкальные сеты от ведущих диджеев электронной сцены, real-time графика от виджеев: генеративный арт, нарративный реализм, психоделика, абстракция. И да, будет много импровизации. В эту ночь за музыку отвечают: Bruss (Groovemode) – основатель школы диджеинга Groovemode DJ School, мастер электро-хауса и гуру танцевальной энергии. Fry Daddy (Ekbreaks) – легенда екатеринбургского брейкбита, знаток ломаных грувов. Masha Pollen – интеллигентный гигант драм-н-бейса, создающий мощные, но изящные звуковые ландшафты. Специальные VJ-сеты от команды фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt: ZLOMILLKS (Камилла Главатских) lonerlono (Иван Одинцов) MASSAKER (Георгий Камардин) N!T (Дарья Деревенских) T.Smirnova (Татьяна Смирнова) Play DigitalArt Party – для тех, кто ценит электронную музыку и любит Digital Art.