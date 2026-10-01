Фестиваль читок современных зарубежных пьес. День 2 Бернар-Мари Кольтес «Западная пристань» Кольтес помещает действие пьесы в старый портовый ангар, где нарушается привычная логика и перестаёт действовать обычный порядок вещей, уступая место другому — странному и необъяснимому — порядку. Именно здесь — в ночной темноте — встречаются персонажи: мелкий воришка Шарль, его «партнеры по бизнесу» Фак и Абад, его сестра Клер, его старые родители, погрязшие в нищете. И здесь же оказывается Кох, приехавший на своем «Ягуаре», чтобы покончить с собой. Встреча с Кохом пробуждает в Шарле желание сбежать из этого удушливого мира, который никого не желает отпускать… Жан-Франсуа Сивадье «Стражи» История трех молодых талантливых пианистов, которые знакомятся в подростковом возрасте и становятся неразлучны. Пьеса прослеживает их взросление от юности до зрелости, исследуя темы искусства, музыки, преданности и хрупкости человеческих отношений. Пьесу представляют заслуженная артистка РФ Ирина Ермолова, артист Борис Зырянов и другие артисты театров Екатеринбурга.