Иногда, чем более абсурдные события происходят перед глазами, тем ощущение абсурда становится реалистичнее. Это история о разрушительной силе лжи, полном одиночестве, двусмысленном воздействии алкоголя и неприятном переживании. Что предпочесть? Плыть по течению своих дней, блуждать в одиночестве в темной бездне или окончательно оборвать все связи в этом цирке чудовищ и «провалиться, головой вниз»? Говорят, что лучше не общаться с незнакомцами. И, быть может, также с знакомыми. Не разговаривать ни с кем, не ходить в гости, не читать писем. Лучше просто молчать, сидеть дома и готовить суп. Или кашу. Продолжительность: 1 час 30 минут. Драматург: Мартин МакДонах.