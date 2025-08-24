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Королева Красоты | 24 августа

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иногда, чем более абсурдные события происходят перед глазами, тем ощущение абсурда становится реалистичнее. Это история о разрушительной силе лжи, полном одиночестве, двусмысленном воздействии алкоголя и неприятном переживании. Что предпочесть? Плыть по течению своих дней, блуждать в одиночестве в темной бездне или окончательно оборвать все связи в этом цирке чудовищ и «провалиться, головой вниз»? Говорят, что лучше не общаться с незнакомцами. И, быть может, также с знакомыми. Не разговаривать ни с кем, не ходить в гости, не читать писем. Лучше просто молчать, сидеть дома и готовить суп. Или кашу. Продолжительность: 1 час 30 минут. Драматург: Мартин МакДонах.

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