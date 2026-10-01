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«Переводчик переводит». День 1: Польша и Венгрия

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Фестивали

Про событие

Фестиваль читок современных зарубежных пьес. День 1 Мацей Войтышко «Жена», Польша Новая пьеса польского драматурга о судьбе жены Прокофьева в переводе Ольги Румянцевой. Пьесу представляют актриса Коляда-театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Тамара Зимина и артисты театров Екатеринбурга. 1968 год. Он и она в одной квартире. У неё позади карьера известной певицы, блеск богемного мира, брак с Сергеем Прокофьевым, и лагеря. А у него впереди еще целая жизнь, но прошлое держит его, не давая войти в будущее. Эта история о двух людях, потерявшихся во времени. Вместе они пытаются нащупать настоящее, чтобы снова начать жить. Мартон Герлоци «Дневник продавца мясных деликатесов», Венгрия Пьеса венгерского драматурга о нелегкой судьбе современного писателя в переводе Оксаны Якименко. Венгрия. Наши дни. Молодой писатель решает резко поменять свою жизнь и уходит на рынок торговать мясом. Получится ли у него снова поверить в себя и литературу? Изменит ли свою судьбу? И что победит в итоге: перо или колбаса?

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