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Перечень зверей

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Тебя ждёт музыкальный перформанс режиссёра Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева (Illuminated Faces). В программе — Даниил Хармс, Лев Рубинштейн и другие диковинки литературного авангарда. На сцене будут громко читать, петь и танцевать. Сочетание крепкого абсурда, чёрного юмора, желания потрогать вещи «голыми глазами». Приходи, чтобы узнать, как жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Музыка: Illuminated Faces — электронный музыкант, композитор театра и кино. Перформанс: Борис Павлович — режиссёр, меломан, читатель и актёр. Продолжительность: 90 минут.

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