Тебя ждёт музыкальный перформанс режиссёра Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева (Illuminated Faces). В программе — Даниил Хармс, Лев Рубинштейн и другие диковинки литературного авангарда. На сцене будут громко читать, петь и танцевать. Сочетание крепкого абсурда, чёрного юмора, желания потрогать вещи «голыми глазами». Приходи, чтобы узнать, как жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Музыка: Illuminated Faces — электронный музыкант, композитор театра и кино. Перформанс: Борис Павлович — режиссёр, меломан, читатель и актёр. Продолжительность: 90 минут.