Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Тебя ждёт музыкальный перформанс режиссёра Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева (Illuminated Faces). В программе — Даниил Хармс, Лев Рубинштейн и другие диковинки литературного авангарда. На сцене будут громко читать, петь и танцевать. Сочетание крепкого абсурда, чёрного юмора, желания потрогать вещи «голыми глазами». Приходи, чтобы узнать, как жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Музыка: Illuminated Faces — электронный музыкант, композитор театра и кино. Перформанс: Борис Павлович — режиссёр, меломан, читатель и актёр. Продолжительность: 90 минут.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи