От советской женщины к светской львице
Образовательный центр, 3 этаж, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 12+
Про событие
В 1990-е годы на фоне социальных и экономических перемен начал разрушаться образ советской женщины, созданный государственной эмансипаторной риторикой и гармонично сочетающий роли матери, жены и работницы. На смену ему пришли новые модели — предприимчивая деловая женщина, объект коммерциализированной женственности и «светская львица» как символ успеха в рыночной экономике. Одновременно с расширением возможностей сохранялись патриархальные установки и усиливалось социальное неравенство. Одним из ключевых процессов стала феминизация бедности — рост уязвимости женщин в условиях кризиса и распада системы социальных гарантий. Лекцию прочитает Евгения Платонова — кандидат исторических наук, старший преподаватель департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
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