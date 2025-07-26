Выставка «Станция Уральская» предлагает на короткий миг стать пассажиром экспресса, который пройдёт по городам следования авторов-резидентов галереи «НИША» и уральских арт-институций. Это своеобразное арт-путешествие по карте Урала с остановками в следующих городах: Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск, Тюмень, Нижний Тагил. Несмотря на то, что визуальные поиски представленных художников очень разнообразны, их объединяет не только место рождения и проживания. Экскурсию проведут кураторы и сотрудники Арт-галереи Ельцин Центра. Режим работы: ежедневно.