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Обзорные экскурсии по выставке «Станция Уральская» и галерее НИША

Президентский центр Бориса Ельцина
Фойе кинозала, ул. Бориса Ельцина, д. 3

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Выставки

Про событие

Выставка «Станция Уральская» предлагает на короткий миг стать пассажиром экспресса, который пройдёт по городам следования авторов-резидентов галереи «НИША» и уральских арт-институций. Это своеобразное арт-путешествие по карте Урала с остановками в следующих городах: Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск, Тюмень, Нижний Тагил. Несмотря на то, что визуальные поиски представленных художников очень разнообразны, их объединяет не только место рождения и проживания. Экскурсию проведут кураторы и сотрудники Арт-галереи Ельцин Центра. Режим работы: ежедневно.

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