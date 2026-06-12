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Ночь кино: Эстетика нуара

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Приходи в художественную мастерскую на киномарафон, где свет встречается с тенью, а правда — с цинизмом. Погрузишься в мир «черного фильма», где мораль теряется в густом дыму, а сюжет ведёт героя в ловушку. Вначале разберёшь теорию кино Альфреда Хичкока и узнаешь, как нуар учит смотреть в темноту, не отводя глаз. На проекторе посомтришь два шедевра мастера: «В случае убийства набирайте «М» (1954) «Незнакомцы в поезде» (1951) Просмотр фильмов сопровождается творческой свободой, можешь делать зарисовки или создавать художественные работы прямо во время сеанса. Для полноты погружения тебя будут ждать крепкий кофе и горячительные напитки. Приходи разгадать загадку нуара и найти эстетику в самой глубокой темноте. Запись в тг у организатора.

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