ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Невидимая Вселенная: почему глаза недостаточно

Политех
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Видимый свет — лишь крошечная часть того, что излучает Вселенная. Большая часть космоса скрыта от глаз: радиоволны, инфракрасное и рентгеновское излучение, гамма-всплески, гравитационные волны и загадочная тёмная материя. На лекции узнаешь, как астрономы научились «видеть» невидимое, какие телескопы для этого нужны и почему некоторые из них приходится запускать в космос. Посмотришь, как выглядят знакомые объекты в разных диапазонах и какие открытия стали возможны только благодаря выходу за пределы человеческого зрения. Лектор: Максим Кулеш — астроном, популяризатор науки. Запись с помощью бота в тг.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Почему НЕ вымерли динозавры
Почему НЕ вымерли динозавры
по подписке
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
по подписке
Как влюбиться в оперу, если ты ничего в ней не понимаешь
Как влюбиться в оперу, если ты ничего в ней не понимаешь
по подписке
Английский клуб: разговорчики и игры из ТикТока
Английский клуб: разговорчики и игры из ТикТока
по подписке
Японский десерт моти
Японский десерт моти
по подписке
Женская доля свердловского рока
Женская доля свердловского рока

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи