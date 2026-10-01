Видимый свет — лишь крошечная часть того, что излучает Вселенная. Большая часть космоса скрыта от глаз: радиоволны, инфракрасное и рентгеновское излучение, гамма-всплески, гравитационные волны и загадочная тёмная материя. На лекции узнаешь, как астрономы научились «видеть» невидимое, какие телескопы для этого нужны и почему некоторые из них приходится запускать в космос. Посмотришь, как выглядят знакомые объекты в разных диапазонах и какие открытия стали возможны только благодаря выходу за пределы человеческого зрения. Лектор: Максим Кулеш — астроном, популяризатор науки. Запись с помощью бота в тг.