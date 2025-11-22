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«Невероятное» в СССР: восточные практики

Президентский центр Бориса Ельцина
Место сбора: фойе музея, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Йога, дзен-буддизм, боевые искусства и медитации в перестройку приобрели невероятную популярность в обществе и для многих стали заменой постепенно угасающей советской идеологии. В трудные времена люди всё чаще обращались к различным философско-эзотерическим учениям, чтобы пережить разрушение старого и преодолеть страх перед новым. В ходе экскурсии поговоришь о том, как восточные практики проникли в Советский Союз, как их пытались встроить в советскую идеологию и почему они приобрели такую популярность в конце 1980-х годов. После экскурсионной части пройдёшь в Зал свободы, где подарком для гостей станет традиционная китайская гимнастика от преподавателей Института Конфуция УрФУ. Экскурсию проведёт научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Ксения Паклина. Мастер-класс подходит для любого возраста и не требует специальной подготовки. Возьми удобную одежду и сменную обувь.

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