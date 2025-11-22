Йога, дзен-буддизм, боевые искусства и медитации в перестройку приобрели невероятную популярность в обществе и для многих стали заменой постепенно угасающей советской идеологии. В трудные времена люди всё чаще обращались к различным философско-эзотерическим учениям, чтобы пережить разрушение старого и преодолеть страх перед новым. В ходе экскурсии поговоришь о том, как восточные практики проникли в Советский Союз, как их пытались встроить в советскую идеологию и почему они приобрели такую популярность в конце 1980-х годов. После экскурсионной части пройдёшь в Зал свободы, где подарком для гостей станет традиционная китайская гимнастика от преподавателей Института Конфуция УрФУ. Экскурсию проведёт научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Ксения Паклина. Мастер-класс подходит для любого возраста и не требует специальной подготовки. Возьми удобную одежду и сменную обувь.