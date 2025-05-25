Декадентный бэд-трип по мотивам рассказа Михаила Булгакова в живом музыкальном оформлении. История болезни молодого доктора Полякова, попавшего по распределению в глухой уездный город и переживающего тяжелое расставание с женой — оперной певицей. Одиночество, пустота, тоскливое состояние, боль — душевная и физическая. От всего этого доктор находит свое, особенное лекарство — морфий. «И если вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю… А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись?» Декадентская атмосфера, соединение прозы и живой музыки на фоне любви, зависимости и распада человеческой личности — ко всему этому ты прикоснёшься в спектакле «Морфий». Режиссер — Дмитрий Павловский В ролях: Дмитрий Павловский, Виктория Семёнова