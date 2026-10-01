Салют динозаврам!
улица Малышева, 145АФ
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Что общего может быть между пожилой дамой из глубинки Сибири Анной Андреевной и её внучатым племянником, столичным школьником — Васей? В один день вся жизнь ударника рок-группы Васи переворачивается с ног на голову, к нему в гости наведывается родная сестра его бабушки Анна Андреевна. Два поколения, два одиночества и два совершенно разных подхода к жизни сталкиваются в пределах одной квартиры и стараются не просто ужиться друг с другом, но и научиться чему-то у ближнего.
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