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Салют динозаврам!

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Что общего может быть между пожилой дамой из глубинки Сибири Анной Андреевной и её внучатым племянником, столичным школьником — Васей? В один день вся жизнь ударника рок-группы Васи переворачивается с ног на голову, к нему в гости наведывается родная сестра его бабушки Анна Андреевна. Два поколения, два одиночества и два совершенно разных подхода к жизни сталкиваются в пределах одной квартиры и стараются не просто ужиться друг с другом, но и научиться чему-то у ближнего.

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