Что общего может быть между пожилой дамой из глубинки Сибири Анной Андреевной и её внучатым племянником, столичным школьником — Васей? В один день вся жизнь ударника рок-группы Васи переворачивается с ног на голову, к нему в гости наведывается родная сестра его бабушки Анна Андреевна. Два поколения, два одиночества и два совершенно разных подхода к жизни сталкиваются в пределах одной квартиры и стараются не просто ужиться друг с другом, но и научиться чему-то у ближнего.