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Театр: люблю и ненавижу

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мир театра не так уж далёк от обычной жизни: здесь тоже по-разному складываются судьбы, сталкиваются амбиции и возможности, возникает горячая увлечённость и болезненное разочарование, сходятся и расходятся разные характеры. На основе небольших актёрских зарисовок участников Открытого Студийного Театра родилась постановка «Театр: люблю и ненавижу». Это спектакль-признание в том, что занятие театром вызывает целую гамму чувств, которые, скорее всего, хорошо знакомы тем, кто также пытается реализовать себя в чем-то лично значимом. Куратор: Павел Киев Авторы спектакля: Анастасия Березюкова, Альфия Гайнетдинова, Мария Жученко, Георгий Канафеев, Иван Нечаев, Алина Урюпина, Элина Фаттахутдинова.

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