ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Плэйбек-театр: «Дефицит»

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Чего тебе не хватает прямо сейчас? Времени? Денег? Внимания? Тепла? Возможно, ты сам, незаметно для себя, создаёшь дефицит — например, в подходящем именно тебе отдыхе? Гонка за материальным съедает время, силы и даже желания. И вот уже бензин на заправках заканчивается, а вместе с ним твоё терпение. Дефицит ресурса — это не всегда тупик. Есть поговорка «Голь на выдумки хитра»: когда чего-то мало, люди «включают» голову, обретают решительность и находят выход. А иногда дефицит толкает тебя туда, куда ты боялся шагнуть — во что-то новое и неизвестное, становится отправной точкой для нового опыта и даже исследования себя. Плейбэк — театр это театр без сценария, в котором зрители рассказывают про себя и свой опыт, актёры возвращают услышанные истории здесь и сейчас. Приходи, чтобы рассмотреть тему дефицита с разных сторон. Например, когда дефицит был не только нехваткой ресурса, но и стимулом для поиска и получения поддержки, человеческого тепла, или как толчок для выхода на новую дорогу в своей жизни. Приноси свои истории или приходи послушать других.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Магазин
Магазин
по подписке
Серёжа очень тупой
Серёжа очень тупой
по подписке
Театр: люблю и ненавижу
Театр: люблю и ненавижу
по подписке
Горница
Горница
по подписке
Докажите, что вы есть
Докажите, что вы есть
по подписке
Салют динозаврам!
Салют динозаврам!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста