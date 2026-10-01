Чего тебе не хватает прямо сейчас? Времени? Денег? Внимания? Тепла? Возможно, ты сам, незаметно для себя, создаёшь дефицит — например, в подходящем именно тебе отдыхе? Гонка за материальным съедает время, силы и даже желания. И вот уже бензин на заправках заканчивается, а вместе с ним твоё терпение. Дефицит ресурса — это не всегда тупик. Есть поговорка «Голь на выдумки хитра»: когда чего-то мало, люди «включают» голову, обретают решительность и находят выход. А иногда дефицит толкает тебя туда, куда ты боялся шагнуть — во что-то новое и неизвестное, становится отправной точкой для нового опыта и даже исследования себя. Плейбэк — театр это театр без сценария, в котором зрители рассказывают про себя и свой опыт, актёры возвращают услышанные истории здесь и сейчас. Приходи, чтобы рассмотреть тему дефицита с разных сторон. Например, когда дефицит был не только нехваткой ресурса, но и стимулом для поиска и получения поддержки, человеческого тепла, или как толчок для выхода на новую дорогу в своей жизни. Приноси свои истории или приходи послушать других.