Аутизм — тема, окружённая мифами и непониманием. Цикл лекций «Азбука аутизма» — это честный разговор о реальном опыте аутичных людей, о том, почему понятие «нормы» условно и как можно создать комфортные условия для людей с аутизмом. Тебе расскажут о том, как человек с аутизмом реагирует на внешние (звуки, запахи, прикосновения, визуальный ряд) и внутренние сигналы (ощущения от внутренних органов и ориентация в пространстве). Что происходит, когда сигналов слишком много или они чрезмерно сильные, и напротив — как живется человеку, когда он плохо распознает такие сигналы или ему не хватает ощущений. Будешь говорить о чувствительности, различных видах перегрузки, ее признаках для аутичного человека и влиянии на обычную жизнь. Лекцию ведут: Юлия Долгушина — психолог, аутичный человек. Галина Зарипова — гештальт-терапевт, аутичный человек. Регистрация обязательна.