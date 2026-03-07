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Между святостью и ворожбой

Президентский центр Бориса Ельцина
улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+

Про событие

Народная культура — это не только старинные сказки и вещи из бабушкиного сундука. Это прежде всего «энциклопедия жизни», в которой образ женщины всегда был ключевым. Именно она веками выступала хранительницей связей, традиций и самой основы цивилизации. Приходи поговорить о том, как женщины формировали культуру, вдохновляли целые народы и какую роль они играли в духовной жизни разных эпох. История древней и средневековой Руси представляет собой уникальный культурный сплав, в котором органично соединились архаичное язычество и восточное христианство. Именно в этом контексте сформировалась специфическая роль женщины, чей образ в народном сознании был полярным: от возвышенного идеала святых и смиренных подвижниц до пугающего антиидеала в лице «баб богомерзких», ведуний и знахарок. В пространстве организаторы и гости ходят без верхней одежды и в сменной обуви.

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