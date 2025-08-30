Медиация по выставке «Я последняя пятилетка. Новое искусство Казани»
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Арт-галерея Ельцин Центра, 3 этаж
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Выставка знакомит с молодым искусством художников–резидентов Центра современной культуры «Смена» и осмысляет изменения, произошедшие на художественной сцене Казани за последние пять лет. На медиации попробуешь найти главные мотивы и внутренние закономерности в произведениях современных художников из Казани. Опираясь на разнообразие методов и материалов, узнаешь, как авторы обращаются к повседневности, работают с образами массовой культуры и выстраивают собственную мифологию. Медиация — форма разговора о выставке, предполагающая активное участие посетителя. Медиаторами, то есть посредниками между художником и зрителем, станут сотрудники Арт-галереи.
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