Выставка знакомит с молодым искусством художников–резидентов Центра современной культуры «Смена» и осмысляет изменения, произошедшие на художественной сцене Казани за последние пять лет. На медиации попробуешь найти главные мотивы и внутренние закономерности в произведениях современных художников из Казани. Опираясь на разнообразие методов и материалов, узнаешь, как авторы обращаются к повседневности, работают с образами массовой культуры и выстраивают собственную мифологию. Медиация — форма разговора о выставке, предполагающая активное участие посетителя. Медиаторами, то есть посредниками между художником и зрителем, станут сотрудники Арт-галереи.