Интенсив, посвященный умению слышать и слушать собеседника. Можешь ли ты вспомнить цвет стен в своем подъезде? С кем ты ехал в общественном транспорте с утра? Какой цвет волос был у твоей девушки до похода в салон? А цвет глаз твоей подруги? Люди редко запоминают привычные для них вещи. Часто бывают невнимательными во время беседы и не всегда правильно и вовремя могут считать эмоцию собеседника. Быстрое восприятие вербальных и невербальных сигналов помогает договариваться с людьми, находить компромиссы, концентрироваться на работе и просто быть более успешными. Мастер-класс в рамках проекта «Театр без театра» — это летняя программа лекций и мастер-классов, которая поможет погрузиться в закулисье театральной жизни. Мастер — Валерия Созонова.