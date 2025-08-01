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Мастер-класс по вниманию

Президентский центр Бориса Ельцина
Театральная платформа «В Центре», 5 этаж, 3-й этаж, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Интенсив, посвященный умению слышать и слушать собеседника. Можешь ли ты вспомнить цвет стен в своем подъезде? С кем ты ехал в общественном транспорте с утра? Какой цвет волос был у твоей девушки до похода в салон? А цвет глаз твоей подруги? Люди редко запоминают привычные для них вещи. Часто бывают невнимательными во время беседы и не всегда правильно и вовремя могут считать эмоцию собеседника. Быстрое восприятие вербальных и невербальных сигналов помогает договариваться с людьми, находить компромиссы, концентрироваться на работе и просто быть более успешными. Мастер-класс в рамках проекта «Театр без театра» — это летняя программа лекций и мастер-классов, которая поможет погрузиться в закулисье театральной жизни. Мастер — Валерия Созонова.

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