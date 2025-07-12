Произведения челябинской художницы Кати Зелёная Земля в технике трафаретной печати представлены на выставке резидентов галереи НИША и уральских арт-институций «Станция Уральская». Участникам предлагается освоить этот способ печатной графики. На мастер-классе попробуешь технику печати штемпельной краской через трафарет. Для этого вида печатной графики нужен не специальный станок, а всего лишь подушечка с краской, ножницы и бумага. Будешь разминать свою фантазию, экспериментировать с разными способами создания объёма, сделаешь индивидуальные и коллективные работы в этой технике. Все материалы для создания отпечатков будут предоставлены организаторами. Катя Зелёная Земля (Суханова) — художница, живёт и работает в Челябинске. Член Молодежного СХР. Участница арт-группы «ЧУДИ». Работает с текстилем и графикой. Участница 1-й Уральской триеннале декоративного искусства (Екатеринбург), проекта «Зеркало сцены» в ГЭС-2 (Москва), ярмарки молодого искусства blazar (Москва).