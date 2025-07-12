ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мастер-класс по трафаретной печати с художницей Катей Зелёная Земля

Президентский центр Бориса Ельцина
Арт-галерея Ельцин Центра, 2 этаж, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Произведения челябинской художницы Кати Зелёная Земля в технике трафаретной печати представлены на выставке резидентов галереи НИША и уральских арт-институций «Станция Уральская». Участникам предлагается освоить этот способ печатной графики. На мастер-классе попробуешь технику печати штемпельной краской через трафарет. Для этого вида печатной графики нужен не специальный станок, а всего лишь подушечка с краской, ножницы и бумага. Будешь разминать свою фантазию, экспериментировать с разными способами создания объёма, сделаешь индивидуальные и коллективные работы в этой технике. Все материалы для создания отпечатков будут предоставлены организаторами. Катя Зелёная Земля (Суханова) — художница, живёт и работает в Челябинске. Член Молодежного СХР. Участница арт-группы «ЧУДИ». Работает с текстилем и графикой. Участница 1-й Уральской триеннале декоративного искусства (Екатеринбург), проекта «Зеркало сцены» в ГЭС-2 (Москва), ярмарки молодого искусства blazar (Москва).

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста