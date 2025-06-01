На мастер-классе с Лёлей Собениной участники обратятся к образам семейных фотоархивов. Поработают над новой формой памяти — превратят фотографии в небольшие объекты, в листья семейного древа. Для рефлексии о прошлом возьми с собой распечатанный скан фотографии из семейного альбома размером не больше ладони. Для поиска любопытных связей и размышлении о личном и публичном поле семейной памяти на встрече будут предоставлены распечатанные снимки как известных людей прошлого, так и незнакомцев. Все материалы для мастер-класса будут предоставлены организаторами.