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Лист семейного древа

Президентский центр Бориса Ельцина
Образовательный центр, аудитория 4, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе с Лёлей Собениной участники обратятся к образам семейных фотоархивов. Поработают над новой формой памяти — превратят фотографии в небольшие объекты, в листья семейного древа. Для рефлексии о прошлом возьми с собой распечатанный скан фотографии из семейного альбома размером не больше ладони. Для поиска любопытных связей и размышлении о личном и публичном поле семейной памяти на встрече будут предоставлены распечатанные снимки как известных людей прошлого, так и незнакомцев. Все материалы для мастер-класса будут предоставлены организаторами.

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